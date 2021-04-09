На Харьковщине ожидается похолодание

Синоптики сообщают, что на Харьковщине ожидаются заморозки.

Харьковский гидрометцентр передает, что в ближайшее время в регионе будет сухая, но прохладная погода.

Ночь 10 апреля будет прохладной - от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем - от 9 до 14 градусов выше нуля, без осадков. Ветер также северный, 5-10 м/с.

11 апреля ночью станет немного теплее-до 6 градусов тепла, днем ожидается повышение температуры до +17 градусов.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.