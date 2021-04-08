В Харкові розповіли, чи закриють метро, у разі потрапляння міста в "червону" зону карантину
Про це повідомили в мерії Харкова.
Так, стало відомо, що незважаючи на високі показники захворюваності та смертності від ковіда в регіоні - повністю зупиняти громадський транспорт у Харкові не планують.
Крім того ми писали, що в Харківській області вірус не зменшує обертів.
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Станом на 8 квітня на території Харківської області додаткові обмеження ввели в 13 громадах.
За даними ХОДА, карантин посилили у Шевченківській, Вовчанській, Лозівській, Люботинській та Богодухівській громаді.
Також обмеження "червоної" зони ввели на території Борівської, Куп'янської, Безлюдівської, Пісочинської та Нововодолазької територіальних громад.
Крім цього, карантин посилили у Височанській, Барвінківській та Золочівській громадах.
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