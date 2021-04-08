В Харкові розповіли, чи закриють метро, у разі потрапляння міста в "червону" зону карантину

Про це повідомили в мерії Харкова.

Так, стало відомо, що незважаючи на високі показники захворюваності та смертності від ковіда в регіоні - повністю зупиняти громадський транспорт у Харкові не планують.

Крім того ми писали, що в Харківській області вірус не зменшує обертів.

Станом на 8 квітня на території Харківської області додаткові обмеження ввели в 13 громадах.

За даними ХОДА, карантин посилили у Шевченківській, Вовчанській, Лозівській, Люботинській та Богодухівській громаді.

Також обмеження "червоної" зони ввели на території Борівської, Куп'янської, Безлюдівської, Пісочинської та Нововодолазької територіальних громад.

Крім цього, карантин посилили у Височанській, Барвінківській та Золочівській громадах.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.