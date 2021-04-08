Харків'янам масово не виплачують зарплату

Про це повідомляє Головне управління статистики в Харківській області.

Сума невиплаченої заробітної плати на харківських підприємствах, активних на початок року, склала на 1 березня 2021 року 471,1 млн грн. Основна частина невиплаченої заробітної плати припадала на підприємства промисловості – 90,0% (423,8 млн.грн).



На початок березня своєчасно не отримали заробітну плату 14,6 тисячі осіб.

Крім того ми писали, що в Харкові школярка випала з другого поверху.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

У поліцію звернувся хлопець і повідомив, що почув шум і прохання про допомогу від компанії дівчат.

Одна зі школярок лежала на парапеті першого поверху нежитлової будівлі по вулиці Сергія Тархова.

Поліцією встановили, що троє дівчаток пішли гуляти - 15-річна дівчина пішла в нежитлову будівлю, посковзнулася і впала з другого поверху.

У результаті її госпіталізували в лікарню.

"Інші дівчатка злякалися і почали кликати на допомогу. Перехожий, який почув їхні крики, викликав швидку. Постраждалу доставили в лікарню", - розповіли в поліції.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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