В Харківській області за добу щеплення зробили сотні людей

Такі дані наводить Міністерства охорони здоров'я.

У Харківській області на 8 квітня від коронавірусу вакцинували 12 949 осіб, за добу вакцинувалися 540 харків'ян.

Загалом по Україні вакциновано вже 334 578 осіб, з них 14 313 - протягом 7 квітня.

Крім того ми писали, що в Харкові школярка випала з другого поверху.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

У поліцію звернувся хлопець і повідомив, що почув шум і прохання про допомогу від компанії дівчат.

Одна зі школярок лежала на парапеті першого поверху нежитлової будівлі по вулиці Сергія Тархова.

Поліцією встановили, що троє дівчаток пішли гуляти - 15-річна дівчина пішла в нежитлову будівлю, посковзнулася і впала з другого поверху.

У результаті її госпіталізували в лікарню.

"Інші дівчатка злякалися і почали кликати на допомогу. Перехожий, який почув їхні крики, викликав швидку. Постраждалу доставили в лікарню", - розповіли в поліції.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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