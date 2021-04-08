В Харкові посилять карантин
Як повідомили в мерії, в суботу, 10 квітня, буде введено ряд таких обмежень:
- заклади громадського харчування, бари, кафе, ресторани працюватимуть до 20.00;
- Непродовольчі магазини працюватимуть до 20.00;
- салони краси працюватимуть до 20.00;
- спортивні заклади працюватимуть до 20.00;
- Заклади культури та кінотеатри працюватимуть до 20.00;
- на продуктових ринках буде запроваджено більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.
Важливо відзначити, що метро в Харкові закривати не будуть, громадський транспорт також продовжить роботу в звичайному режимі.
Дитячі садки та Початкова школа (1-4 класи) також працюватимуть у колишньому режимі, інші класи будуть на дистанційному навчанні.
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Зупиняють транспорт і закривають ринки: на Харківщині посилили карантин, деталі
Раніше ми писали, що в Харкові штрафують водіїв маршруток через зайвих пасажирів.
Тільки на вихідних у Харкові оштрафували не менше десяти водіїв громадського транспорту через зайвих пасажирів.
"Людей взагалі мало стало їздити, пасажиропотік дуже сильно впав. Основна проблема зараз-возити тільки на сидячих місцях, тому що поліція штрафує. У мене за вихідні шість протоколів по 17 тисяч гривень. Водії вже не хочуть виїжджати, не знаю, як з цим боротися і що робити", — йдеться в повідомленні.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.