В Харківській області через спалювання сухостою горять гектари екосистем

Харків'яни почали активно наводити порядок на своїх господарствах - найчастіше випалюванням сміття і залишків рослинності.

Через це распрастраняются пожежі в природних екосистемах і на відкритих територіях.

Тільки за минулий тиждень сталося 397 пожеж в екосистемах.

Пожежники попереджають про небезпеку спалювання сухостою та сміття. Часто вогонь поширюється дуже швидко і випалює цілі екосистеми, нерідко шкодить і будівлям.

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Рятувальники надали допомогу бригаді "швидкої" допомоги в місті Мерефа, повідомили в Харківському РУ ГУ ДСНС України в Харківській області.

Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири, в якій знаходилася хвора Літня жінка, і транспортували її в автомобіль швидкої.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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