В Харківській області через спалювання сухостою горять гектари екосистем
Харків'яни почали активно наводити порядок на своїх господарствах - найчастіше випалюванням сміття і залишків рослинності.
Через це распрастраняются пожежі в природних екосистемах і на відкритих територіях.
Тільки за минулий тиждень сталося 397 пожеж в екосистемах.
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Пожежники попереджають про небезпеку спалювання сухостою та сміття. Часто вогонь поширюється дуже швидко і випалює цілі екосистеми, нерідко шкодить і будівлям.
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