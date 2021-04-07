Молода харків'янка пропала безвісти
Дівчина проживає в Харківській області в місті Лозова.
У Дніпрі розшукують зниклу безвісти Наумець Анастасію, 2005 року народження, яка 6 квітня вийшла з будинку, розташованого за адресою вул. Козака Мамая, і не повернулась, повідомляє "Дніпро оперативний".
Прикмета: на вигляд 18-20 років, зріст близько 165 см., середньої статури, фарбоване світле волосся з темним корінням, очі карі.
Була одягнена: дута синя куртка світло-рожева, спортивний костюм блакитного кольору, чорні кросівки.
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Якщо у вас є інформація про місцезнаходження дівчини-прохання зателефонувати за телефоном: (066) 806-01-97, або 102.
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