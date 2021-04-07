В Харківській області дорожчає проїзд на деяких автобусних маршрутах

Про це повідомляє "Gromada Group Зміїв". Вартість проїзду зростає через ціни на паливно-мастильні матеріали, запчастини та інші складові собівартості перевезень.

З 5 квітня діють такі тарифи на проїзд:

№1316 Зміїв (АС) - Харків (АС-3) – 20 гривень;

№1321 Зміїв – АС) - Мерефа-21 гривня;

№1319 Зміїв (АС) - Н. Бишкин – 15 гривень;

№1324 Слобожанське - Лиман - Н. Бишкин - 13 гривень;

№1326 Зміїв – АС) - Водяхівка - 11 гривень;

№1323 Зміїв – АС) - Борки-Первомайське-20 гривень;

№1325 Зміїв (АС) – Слобожанське - 15 гривень;

№1329 Зміїв – АС) - Соколове - 14 гривень;

№1574 Залізнична станція "Зміїв" - Артюхівка-13 гривень;

Слобожанське (Зміївського району) - Харків (АС-3) - 40 гривень;

Слобожанське (Зміївського району) - Харків (метро "Академіка Барабашова") - 40,00 гривень.

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