В Харкові патрульні звернули увагу на дивну поведінку чоловіка
Він поводився підозріло і щось закопував у землю - поклав предмет у землю, а після зробив фото на телефон.
Тоді поліцейські вирішили зупинити людину.
З'ясувалося, що у нього в кишені лежать згортки з наркотиками, чоловік залишав «закладки», повідомили в прес-службі патрульної поліції.
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На місце викликали слідчих поліції, які і вилучили у зловмисника 10 пакетів з наркотичними речовинами.
Також городянин вказав 40 місць, де вже встиг залишити згортки.
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