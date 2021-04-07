В Харкові патрульні звернули увагу на дивну поведінку чоловіка

Він поводився підозріло і щось закопував у землю - поклав предмет у землю, а після зробив фото на телефон.

Тоді поліцейські вирішили зупинити людину.

З'ясувалося, що у нього в кишені лежать згортки з наркотиками, чоловік залишав «закладки», повідомили в прес-службі патрульної поліції.

На місце викликали слідчих поліції, які і вилучили у зловмисника 10 пакетів з наркотичними речовинами.

Також городянин вказав 40 місць, де вже встиг залишити згортки.

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