Харків потрапив у "червону" зону карантину

Про це повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, пише "Суспільне".

"Дивлячись на показники, сьогодні перший день, коли ми офіційно відповідаємо "червоній" зоні, - заявив Михайло Черняк.

За словами чиновника, якщо така ситуація із захворюваністю коронавірусом триватиме ще два дні, то "червону" зону введуть офіційно.

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