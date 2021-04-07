Харків потрапив у "червону" зону карантину
Про це повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк,
"Дивлячись на показники, сьогодні перший день, коли ми офіційно відповідаємо "червоній" зоні, - заявив Михайло Черняк.
За словами чиновника, якщо така ситуація із захворюваністю коронавірусом триватиме ще два дні, то "червону" зону введуть офіційно.
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