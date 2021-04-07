Під Харковом пропала жінка

Як повідомили в поліції, 83-річна мешканка Ізюма 5 квітня пішла з дому і не повернулася.

Із заявою про зникнення пенсіонерки звернулася її дочка.

Дочка зниклої розповіла, що пенсіонерка перебуває на обліку у лікаря-психіатра.

Поліція оперативно почала шукати жінку. Згодом з'ясувалося, що вона на електричці приїхала до Харкова.

Патрульні знайшли літню жінку на залізничному вокзалі та викликали медиків - її госпіталізували до лікарні.

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Рятувальники надали допомогу бригаді "швидкої" допомоги в місті Мерефа, повідомили в Харківському РУ ГУ ДСНС України в Харківській області.

Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири, в якій знаходилася хвора Літня жінка, і транспортували її в автомобіль швидкої.

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