В Харківській області за добу зафіксували десятки жертв від ковіду
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID -19 лабораторно підтвердили у 1017 осіб. За добу померли 28 жителів Харківської області з COVID -19.
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