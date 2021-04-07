В Харківській області за добу зафіксували десятки жертв від ковіду

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID -19 лабораторно підтвердили у 1017 осіб. За добу померли 28 жителів Харківської області з COVID -19.

Крім того ми писали, що в Харкові пенсіонерці стало погано у власній квартирі-медики не змогли до неї потрапити

Рятувальники надали допомогу бригаді "швидкої" допомоги в місті Мерефа, повідомили в Харківському РУ ГУ ДСНС України в Харківській області.

Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири, в якій знаходилася хвора Літня жінка, і транспортували її в автомобіль швидкої.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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