В Харківській області сталася НП на залізниці

Про це повідомили в правоохоронних органах Харківської області, передає Depo.Харків.

Стрілянина сталася сьогодні, 6 квітня вночі в поїзді Костянтинівка — Київ біля залізничної станції "Кегичівка".

Після прибуття поїзда на станцію "Красноград" чоловіки закрилися в купе і погрожували зброєю, в той час в дверях купе вже було кілька кульових отворів.

З вагона евакуювали 11 осіб.

У Красноградському районі була введена операція" Грім", особовий склад відділу поліції підняли по тривозі.

За допомогою спецпідрозділу "КОРД" провели штурм і затримали двох чоловіків.

Розпочато провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). У скоєнні злочину підозрюються 30-річний капітан фельд'єгерської служби і 40-річний підполковник, дипломатичний кур'єр.

Раніше ми писали, що на Харківщині зупиняють транспорт, закривають ринки і ресторани через посилення карантину.

Як передають у Пісочинській сільраді, з 6 квітня, на території селища діють обмеження "червоної" карантинної зони.

Згідно з рішенням, через введення червоної зони заборонені:

робота баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

робота торгово-розважальних центрів;

масові розважальні заходи;

робота спортзалов и фитнес-центров;

робота непродовольчих ринків;

відвідування шкіл-учні всіх класів переводяться на дистанційне навчання;

курсування автобусного маршруту, підпорядкованого Пісочинській сільраді;

перебування на територіях загального користування без масок.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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