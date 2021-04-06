В Харківській області сталася НП на залізниці
Про це повідомили в правоохоронних органах Харківської області, передає Depo.Харків.
Стрілянина сталася сьогодні, 6 квітня вночі в поїзді Костянтинівка — Київ біля залізничної станції "Кегичівка".
Після прибуття поїзда на станцію "Красноград" чоловіки закрилися в купе і погрожували зброєю, в той час в дверях купе вже було кілька кульових отворів.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Стало відомо, до кого Катя Осадча літала в Єгипет без Горбунова і дітей: "З жиру бісяться..."
НП під час зйомок "Світ навиворіт", Дмитру Комарову довелося нелегко: "На превеликий жаль..."
Дядю Жору, який переніс інсульт, наздогнало нове нещастя, з'явилися подробиці: "Просто в шоці..."
Колишня дружина Потапа Горова і Мішель Андраде притиснулися одна до одної заради ефектного кадру: "Це так круто"
З вагона евакуювали 11 осіб.
У Красноградському районі була введена операція" Грім", особовий склад відділу поліції підняли по тривозі.
За допомогою спецпідрозділу "КОРД" провели штурм і затримали двох чоловіків.
Розпочато провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). У скоєнні злочину підозрюються 30-річний капітан фельд'єгерської служби і 40-річний підполковник, дипломатичний кур'єр.
Раніше ми писали, що на Харківщині зупиняють транспорт, закривають ринки і ресторани через посилення карантину.
Як
Згідно з рішенням, через введення червоної зони заборонені:
- робота баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- робота торгово-розважальних центрів;
- масові розважальні заходи;
- робота спортзалов и фитнес-центров;
- робота непродовольчих ринків;
- відвідування шкіл-учні всіх класів переводяться на дистанційне навчання;
- курсування автобусного маршруту, підпорядкованого Пісочинській сільраді;
- перебування на територіях загального користування без масок.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.