Харківську область заволокло густим туманом
У Харківському регіональному Гідрометеоцентрі повідомили, він з'явився завдяки опадам, які випали напередодні.
"Після дощів, які пройшли 4 квітня, збільшилася вологість приземного шару повітря і грунту; безвітряна і малохмарна погода вночі - все це посприяло появі густого туману вранці 5 квітня. У деяких місцях видимість становила менше 50 метрів", - заявили фахівці.
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Як
Згідно з рішенням, через введення червоної зони заборонені:
- робота баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- робота торгово-розважальних центрів;
- масові розважальні заходи;
- робота спортзалов и фитнес-центров;
- робота непродовольчих ринків;
- відвідування шкіл-учні всіх класів переводяться на дистанційне навчання;
- курсування автобусного маршруту, підпорядкованого Пісочинській сільраді;
- перебування на територіях загального користування без масок.
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