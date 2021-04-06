Харківську область заволокло густим туманом

У Харківському регіональному Гідрометеоцентрі повідомили, він з'явився завдяки опадам, які випали напередодні.

"Після дощів, які пройшли 4 квітня, збільшилася вологість приземного шару повітря і грунту; безвітряна і малохмарна погода вночі - все це посприяло появі густого туману вранці 5 квітня. У деяких місцях видимість становила менше 50 метрів", - заявили фахівці.

Раніше ми писали, що на Харківщині зупиняють транспорт, закривають ринки і ресторани через посилення карантину.

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Як передають у Пісочинській сільраді, з 6 квітня, на території селища діють обмеження "червоної" карантинної зони.

Згідно з рішенням, через введення червоної зони заборонені:

  • робота баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
  • робота торгово-розважальних центрів;
  • масові розважальні заходи;
  • робота спортзалов и фитнес-центров;
  • робота непродовольчих ринків;
  • відвідування шкіл-учні всіх класів переводяться на дистанційне навчання;
  • курсування автобусного маршруту, підпорядкованого Пісочинській сільраді;
  • перебування на територіях загального користування без масок.

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