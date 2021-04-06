Харківську область заволокло густим туманом

У Харківському регіональному Гідрометеоцентрі повідомили, він з'явився завдяки опадам, які випали напередодні.

"Після дощів, які пройшли 4 квітня, збільшилася вологість приземного шару повітря і грунту; безвітряна і малохмарна погода вночі - все це посприяло появі густого туману вранці 5 квітня. У деяких місцях видимість становила менше 50 метрів", - заявили фахівці.

Раніше ми писали, що на Харківщині зупиняють транспорт, закривають ринки і ресторани через посилення карантину.

Як передають у Пісочинській сільраді, з 6 квітня, на території селища діють обмеження "червоної" карантинної зони.

Згідно з рішенням, через введення червоної зони заборонені:

робота баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

робота торгово-розважальних центрів;

масові розважальні заходи;

робота спортзалов и фитнес-центров;

робота непродовольчих ринків;

відвідування шкіл-учні всіх класів переводяться на дистанційне навчання;

курсування автобусного маршруту, підпорядкованого Пісочинській сільраді;

перебування на територіях загального користування без масок.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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