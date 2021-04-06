На Харків насувається циклон Ulli
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
У Харкові вранці синоптики обіцяють слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі очікується близько 0 градусів, вдень потеплішає до 11-13 градусів.
По області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі і вранці буде слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 9-14 градусів тепла.
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Раніше ми писали, що в Харкові у дитини зупинилося серце по дорозі в лікарню.
Про це
3 квітня медикам надійшов екстрений виклик - стало погано двомісячному хлопчикові.
Під час транспортування серце малюка зупинилося.
Завдяки проведенню серцево-легеневої реанімації серце хлопчика вдалося запустити. У спеціальному неонатальному кюветі на апараті ШВЛ дитину доставили в лікарню.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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