На Харків насувається циклон Ulli

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У Харкові вранці синоптики обіцяють слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі очікується близько 0 градусів, вдень потеплішає до 11-13 градусів.

По області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі і вранці буде слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 9-14 градусів тепла.

Раніше ми писали, що в Харкові у дитини зупинилося серце по дорозі в лікарню.

Про це передавати у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

3 квітня медикам надійшов екстрений виклик - стало погано двомісячному хлопчикові.

Під час транспортування серце малюка зупинилося.

Завдяки проведенню серцево-легеневої реанімації серце хлопчика вдалося запустити. У спеціальному неонатальному кюветі на апараті ШВЛ дитину доставили в лікарню.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.