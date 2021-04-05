Під Харковом пропала дівчинка

Дівчинка 3 квітня пішла з дому і не повернулася, повідомили в поліції.

Із заявою про зникнення дитини в поліцію звернулася опікунка і розповіла, що її 10-річна прийомна дочка в той день пішла з дому і пропала.

Увечері правоохоронці знайшли дівчинку на Південному вокзалі в Харкові. Вона розповіла, що приїхала до Харкова, щоб подивитися на фонтани, розташовані біля вокзалу, в місто вона дісталася попутним транспортом.

Раніше ми писали, що в Харкові у дитини зупинилося серце по дорозі в лікарню.

Про це передавати у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

3 квітня медикам надійшов екстрений виклик - стало погано двомісячному хлопчикові.

Під час транспортування серце малюка зупинилося.

Завдяки проведенню серцево-легеневої реанімації серце хлопчика вдалося запустити. У спеціальному неонатальному кюветі на апараті ШВЛ дитину доставили в лікарню.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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