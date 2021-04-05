Три села під Харковом залишилися без світла
Як
Встановлено, що біля села Гутирівка загорівся очерет-через пожежу у вогні згоріло понад 300 метрів електричного дроту.
Пожежу загасили прибулі рятувальники. Після ліквідації загоряння фахівці приступили до заміни пошкодженого проводу - електропостачання населених пунктів було відновлено в той же день.
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"Не експериментуйте з займистими речовинами в пожежонебезпечний сухий період. Не допускайте спалювання сміття, особливо в суху вітряну погоду, не випалюйте очерет, суху траву і стерню, не дозволяйте дітям грати сірниками і запальничками ", - попереджають в АТ "Харківобленерго".
Раніше ми писали, що на дорогах Харківщини очікується туман.
Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції Харківської області 5 квітня на дорогах очікується туман.
Водіїв закликають бути обережними на дорогах.
У свою чергу синоптики попередили про зміну погоди. На Харківщині очікується мінлива хмарність, вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.
Температура повітря вдень у Харкові-9-11 градусів тепла, по області-від 8 до 13 градусів тепла.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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