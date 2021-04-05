Три села под Харьковом остались без света
Как
Установлено, что возле села Гутыревка загорелся камыш - из-за пожара в огне сгорело более 300 метров электрического провода.
Пожар потушили прибывшие спасатели. После ликвидации возгорания специалисты приступили к замене поврежденного провода - электроснабжение населенных пунктов было восстановлено в тот же день.
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"Не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками ", - предупреждают в АО "Харьковоблэнерго".
Ранее мы писали, что на дорогах Харьковщины ожидается туман.
Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области 5 апреля на дорогах ожидается туман.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
В свою очередь синоптики предупредили о перемене погоды. На Харьковщине ожидается переменная облачность, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Харькове - 9-11 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов тепла.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.