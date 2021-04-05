Три села под Харьковом остались без света

Как сообщили в АО "Харьковоблэнерго", обесточенными оказались села Гутыревка, Софиевка и Дальнее.

Установлено, что возле села Гутыревка загорелся камыш - из-за пожара в огне сгорело более 300 метров электрического провода.

Пожар потушили прибывшие спасатели. После ликвидации возгорания специалисты приступили к замене поврежденного провода - электроснабжение населенных пунктов было восстановлено в тот же день.

"Не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками ", - предупреждают в АО "Харьковоблэнерго".

Ранее мы писали, что на дорогах Харьковщины ожидается туман.

Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области 5 апреля на дорогах ожидается туман.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

В свою очередь синоптики предупредили о перемене погоды. На Харьковщине ожидается переменная облачность, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Харькове - 9-11 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов тепла.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.