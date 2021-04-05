З 5 квітня школярі після весняних канікул будуть навчатися дистанційно

Рішення залишити учнів 1-11 класів вдома прийняли в Чугуєві.

Про це повідомили на сайті Чугуївської міськради.

У місті продовжують хворіти 4 дітей та 9 працівників навчальних закладів, на самоізоляції перебувають 32 дитини та 10 працівників - гуртки та секції також працюватимуть дистанційно.

З 5 до 9 квітня на дистанційку перейдуть школярі Змієва.

Також на дистанційну форму навчання перейдуть учні шкіл у Валках.

Раніше ми писали, що на Харківщині розшукують чоловіка.

У місті Мерефі Харківської області зник 51-річний Костянтин Пахолюк. Востаннє його бачили 1 квітня. Чоловік вийшов з будинку, розташованого по вул. Баркевича, і зник.

Прикмети зниклого: зріст 185 см, щільної статури.

У чому був одягнений-невідомо, на вулицю вийшов без куртки.

Особливі прикмети: немає лівого ока.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

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