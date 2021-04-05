З 5 квітня школярі після весняних канікул будуть навчатися дистанційно
Рішення залишити учнів 1-11 класів вдома прийняли в Чугуєві.
Про це повідомили на сайті Чугуївської міськради.
У місті продовжують хворіти 4 дітей та 9 працівників навчальних закладів, на самоізоляції перебувають 32 дитини та 10 працівників - гуртки та секції також працюватимуть дистанційно.
З 5 до 9 квітня на дистанційку перейдуть школярі Змієва.
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Також на дистанційну форму навчання перейдуть учні шкіл у Валках.
Раніше ми писали, що на Харківщині розшукують чоловіка.
У місті Мерефі Харківської області зник 51-річний Костянтин Пахолюк. Востаннє його бачили 1 квітня. Чоловік вийшов з будинку, розташованого по вул. Баркевича, і зник.
Прикмети зниклого: зріст 185 см, щільної статури.
У чому був одягнений-невідомо, на вулицю вийшов без куртки.
Особливі прикмети: немає лівого ока.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
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