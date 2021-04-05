В Харкові відкривають ще одну лікарню для пацієнтів з ковідом

Про це пише "Суспільне".

Госпіталь ветеранів, що на вулиці Врубеля, район Нової Баварії, готують до прийому хворих з коронавірусом з 5 квітня.

"Завдання поставили-відкритися в понеділок. Директори готують всі необхідні заходи, розбираються з хворими, які є. Щодо госпіталю-100%, по обласній травматології - є певні питання: там лежать пацієнти, у яких були операції на хребті і так далі ", - розповів в.о. директора Департаменту охорони здоров'я ігор Волченко.

Раніше ми писали, що в Харківській області за добу COVID-19 діагностували у сотень людей.

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За інформацією медиків, за 4 квітня в Харківській області 19 виявили у 1155 осіб, померли 16 осіб

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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