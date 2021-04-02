В Харкові жителі на півроку залишаться без гарячої води

У КП "Харківські тепломережі" повідомили, що від гарячого постачання будуть відключені як житлові будинки, так і медичні та освітні установи.

Планується провести реконструкцію 8 котелень з тепловою потужністю понад 5 МВт та побудувати одну котельню з демонтажем наявних у Холодногірському, Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах за такими адресами:

вул.Велика Панасівська, 29; вул. Слов'янська, 8; вул. Петра Свинаренка, 5-А; пр. Ново-Баварський, 99-А; вул. Юдіна, 2-Б; вул. Семінарська, 46; вул. диспетчерська, 27-А; пр. Гагаріна, 199/2.

У міжопалювальний період запланована комплексна реконструкція котельні "Хартрон" по вул.Академіка Проскури, 1 включаючи будівництво когенераційної станції, та перекладання теплових мереж від котельні та двох ЦТП.

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Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

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