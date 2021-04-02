В Харківській області закінчуються ковідні ліжка

Про це вранці 2 квітня заявив заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

На всю Харківську область Залишилося 45 вільних ліжок зі стаціонарним киснем.

Також він додав, що зараз в Харківській області госпіталізовано 1082 кисневозалежних пацієнта.

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Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

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