В Харківській області закінчуються ковідні ліжка
Про це вранці 2 квітня заявив заступник голови ХОДА Михайло Черняк.
На всю Харківську область Залишилося 45 вільних ліжок зі стаціонарним киснем.
Також він додав, що зараз в Харківській області госпіталізовано 1082 кисневозалежних пацієнта.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Дімопулос з "Танців з зірками" в міні-бікіні вразила Полякову: "Це ти скаржишся або хвалишся?"
НП з Кароль на "Голосі країни", в Мережі показали, хто підставив їй підніжку: "Тепер зрозуміло, чому..."
Пішла з життя відома радянська акторка-красуня, її пам'ятають мільйони: "причина смерті…"
Обірвалося життя відомого олігарха: перші подробиці трагедії
Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.
На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.