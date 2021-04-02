В Харкові почали вмикати фонтани

Першими включили фонтани на Зеркальному струмені і біля театру опери та балету.

За словами начальника дільниці фонтанів СКП "Харківзеленбуд" Степана Алещенкова, трохи пізніше включать фонтани, які знаходяться в парках і скверах.

"Найближчим часом ми приступаємо до запуску фонтанів в саду Шевченка. Це каскадне озеро, фонтан "Каскад", світломузичний фонтан і фонтани з мавпочками. Після завершення всіх пусконалагоджувальних робіт і запуску будуть збиратися інші фонтани в районах міста Харкова», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.



