В Харкові врятували собаку, яка тиждень була на крижині без їжі

Про це передають у групі "Порятунок тварин Харків".

Щоб врятувати дворняжку, рятувальникам знадобилося чотири дні-собака ризикувала провалитися у воду. Рятували тварину шестеро людей, в тому числі і фахівець з підводного плавання зі спорядженням.

Моторний човен надав працівник сусідньої бази.

Коли люди наблизилися до собаки, вона злякалася і стрибнула у воду. Дайвер зумів зловити її вже в очеретах.

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Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

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