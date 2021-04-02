В Харкові врятували собаку, яка тиждень була на крижині без їжі
Про це передають у групі "Порятунок тварин Харків".
Щоб врятувати дворняжку, рятувальникам знадобилося чотири дні-собака ризикувала провалитися у воду. Рятували тварину шестеро людей, в тому числі і фахівець з підводного плавання зі спорядженням.
Моторний човен надав працівник сусідньої бази.
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Коли люди наблизилися до собаки, вона злякалася і стрибнула у воду. Дайвер зумів зловити її вже в очеретах.
Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.
На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
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