В Харківській області-рекорд по смертях від ковіда

За минулу добу в Харківській області від коронавірусу померли 24 людини.

За даними Харківського лабцентру, за добу в регіоні зареєстровано 1494 нових випадки коронавірусу.

коронавірус, маски, медики

Найбільше випадків за добу зареєстровано в Харкові-877. Серед районів області лідирують:

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  • Харківський – 144;
  • Ізюмський-91;
  • Дергачівський-46;
  • Богодухівський-44;
  • Вовчанський-37;
  • Золочівський-31;
  • Кегичівський-30;
  • Шевченківський-30;
  • Близнюківський-25;
  • Краснокутський-24.

Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.