В Харківській області-рекорд по смертях від ковіда
За минулу добу в Харківській області від коронавірусу померли 24 людини.
За даними Харківського лабцентру, за добу в регіоні зареєстровано 1494 нових випадки коронавірусу.
Найбільше випадків за добу зареєстровано в Харкові-877. Серед районів області лідирують:
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- Харківський – 144;
- Ізюмський-91;
- Дергачівський-46;
- Богодухівський-44;
- Вовчанський-37;
- Золочівський-31;
- Кегичівський-30;
- Шевченківський-30;
- Близнюківський-25;
- Краснокутський-24.
Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.
На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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