В Харьковской области - рекорд по смертям от ковида

За прошлые сутки в Харьковской области от коронавируса скончались 24 человека.

По данным Харьковского лабцентра, за сутки в регионе зарегистрировано 1494 новых случая коронавируса.

коронавирус, маски, медики

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Харькове – 877. Среди районов области лидируют:

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  • Харьковский – 144;
  • Изюмский – 91;
  • Дергачевский – 46;
  • Богодуховский – 44;
  • Волчанский – 37;
  • Золочевский – 31;
  • Кегичевский – 30;
  • Шевченковский – 30;
  • Близнюковский – 25;
  • Краснокутский – 24.

Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.