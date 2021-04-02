В Харьковской области - рекорд по смертям от ковида
За прошлые сутки в Харьковской области от коронавируса скончались 24 человека.
По данным Харьковского лабцентра, за сутки в регионе зарегистрировано 1494 новых случая коронавируса.
Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Харькове – 877. Среди районов области лидируют:
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам снегопады, метели и морозы: "К нам идет мощный..."
ЧП с Кароль на "Голосі країни", в Сети показали, кто подставил ей подножку: "Теперь понятно, почему..."
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
Позитив из "Время и Стекло" рассекретил, что у него с Мишель Андраде: "А никто и не сомневался..."
- Харьковский – 144;
- Изюмский – 91;
- Дергачевский – 46;
- Богодуховский – 44;
- Волчанский – 37;
- Золочевский – 31;
- Кегичевский – 30;
- Шевченковский – 30;
- Близнюковский – 25;
- Краснокутский – 24.
Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.
На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.