Борг із зарплати на підприємствах Харківщини склав понад 470 мільйонів гривень

Про це 1 квітня повідомили в Головному управлінні статистики в Харківській області, пише "Слобідський край".

Основна частина суми, 90% невиплаченої зарплати, припадала на підприємства промисловості: там працівникам заборгували 423,8 млн гривень.

В цілому борг із зарплати на 1 березня на активних на початку 2021 року підприємствах склав 471,1 млн гривень.

При цьому за лютий борг зменшився на 20,4 мільйона гривень, або 4,2%.

Не змогли отримати вчасно гроші 14,6 тисячі працівників Харківської області.

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Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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