В Харків не хочуть пускати відомого коміка
Так, у серпні 2019 року Іван Абрамов незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму та давав концерт у Державному академічному музичному театрі Республіки Крим, що є порушенням українського законодавства , пише "Status quo" .
У Харкові російський комік планує виступити 13 травня в Палаці студентів НТУ ХПІ, цей концерт перенесено з червня 2020 року. Ціна квитків - від 450 до 1250 гривень.
Раніше ми писали, що на Харківщині пенсіонер ледь не загинув у власному будинку.
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Про це повідомили в Куп'янському РВ ГУ ДСНС України в Харківській області.
В будинку горів матрац. В результаті пожежі отруєння чадним газом отримав чоловік 1937 року народження - зараз пенсіонер у важкому стані.
Його доставили в реанімацію Куп'янської центральної міської лікарні.
Пожежу ліквідувала донька потерпілого, рятувальники до гасіння не залучалися.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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