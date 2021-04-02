В Харьков не хотят пускать известного комика
Так, в августе 2019 года Иван Абрамов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма и давал концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, что является нарушением украинского законодательства, пишет "Status quo" .
В Харькове российский комик планирует выступить 13 мая во Дворце студентов НТУ ХПИ, этот концерт перенесен с июня 2020 года. Цена билетов – от 450 до 1250 гривен.
Ранее мы писали, что на Харьковщине пенсионер едва не погиб в собственном доме.
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Об этом сообщили в Купянском РВ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горел матрас. В результате пожара отравление угарным газом получил мужчина 1937 года рождения - сейчас пенсионер в тяжелом состоянии.
Его доставили в реанимацию Купянской центральной городской больницы.
Пожар ликвидировала дочь потерпевшего, спасатели к тушению не привлекались.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.