У деяких школах і дитячих садках Харківщини відключили опалення через борги
Про це повідомили на сайті Роганської громади.
1 квітня у Роганській громаді Харківського району завершили опалювальний сезон. Батареї стали холодними в навчальних, медичних, дитячих та інших закладах побутового та соціально-культурного призначення та в житлових будинках.
Жителі Роганської ОТГ заборгували за тепло більше 18 мільйонів гривень, що стало однією з причин передчасного завершення опалювального сезону.
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Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.
На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.
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