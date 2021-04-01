В опорній лікарні Харківської області зайняті всі ліжка для хворих ковідом

Про це повідомили в прес-службі Валківської міської ради з посиланням на головного лікаря медичного закладу Богдана Носатова.

Вранці 31 березня у Валківській районній лікарні Харківської області перебували 122 пацієнтів, у тому числі 78 хворих з підтвердженим COVID-19.

"Оскільки Валківська центральна районна лікарня ще у квітні 2020 року увійшла до списку 17 медичних закладів області, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом у разі сплеску захворюваності, хворі коронавірусом надходять з Харкова, Дергачів, Мерефи, Нової Водолаги, Коломака, Манченок та інших найближчих населених пунктів", — зазначили міськраді.

Богдан Носатов додав, що навантаження на медиків громади зросло майже вдвічі.

Раніше ми писали, що на Харківщині пенсіонер ледь не загинув у власному будинку.

Про це повідомили в Куп'янському РВ ГУ ДСНС України в Харківській області.

В будинку горів матрац. В результаті пожежі отруєння чадним газом отримав чоловік 1937 року народження - зараз пенсіонер у важкому стані.

Його доставили в реанімацію Куп'янської центральної міської лікарні.

Пожежу ліквідувала донька потерпілого, рятувальники до гасіння не залучалися.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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