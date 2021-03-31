З 1 квітня в Харківський області починається сезон тиші

У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня в Харківській області триватиме сезон тиші, повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

На вказаний період заборонено проведення робіт, які є джерелом підвищеного шуму і занепокоєння (стрільба, проведення вибухових робіт, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

За порушення вимог загрожує штраф від 510 до 850 грн, для посадових осіб від 850 до 1190 грн.

Також ми писали, що жителі Балаклії скаржаться на запах газу.

30 березня "Харківгаз" отримав близько 100 аварійних викликів від жителів Балаклії і сіл Вербівка, Пришиб, Явір про запах газу в квартирах.

Перевірка частини заяв показала, що причина запаху не в витоку газу. Ймовірно, причиною запаху стало істотне збільшення концентрації одоранту в природний газ на газорозподільній станції"Балаклія".

"Природний газ не має запаху. Щоб можна було виявити витік газу по запаху, до нього додаються одорант", — пояснили в "Харківгазі".

На підприємстві попросили споживачів зберігати спокій.

"Незважаючи на відсутність масових витоків газу в Балаклії, всі аварійні виклики клієнтів компанії будуть повністю відпрацьовані", — сказано в повідомленні.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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