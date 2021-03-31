Покійний Геннадій Кернес залишив мільярдну "спадщину" своїм найближчим родичам
Величезна кількість об'єктів нерухомості в Харкові після смерті мера міста Геннадія Кернеса перейшла у власність його дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського, про це повідомляють у сюжеті Bihus.Info.
Серед нерухомості в "спадок" Гайсинським перейшла земля під найбільшими харківськими ринками, кафе і будівлями в історичному центрі Харкова.
Журналісти підрахували, що вартість активів, власниками яких тепер по суті є Оксана і Родіон Гайсинські, може становити близько 1,3 млрд гривень, кажуть в сюжеті.
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Водночас це може бути не вичерпний перелік майна, яке "отримали у спадок" родичі Кернеса.
До слова, у Полтаві продовжать судити покійного Геннадія Кернеса.
Про це повідомляють у прес-службі суду.
Чергове засідання Київського райсуду Полтави призначено на 7 квітня.
Крім померлого мера, у справі про викрадення людини, тортури і загрозу вбивством проходять Віталій Блинник і Євген Смицький.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
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