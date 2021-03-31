Покійний Геннадій Кернес залишив мільярдну "спадщину" своїм найближчим родичам

Величезна кількість об'єктів нерухомості в Харкові після смерті мера міста Геннадія Кернеса перейшла у власність його дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського, про це повідомляють у сюжеті Bihus.Info.

Серед нерухомості в "спадок" Гайсинським перейшла земля під найбільшими харківськими ринками, кафе і будівлями в історичному центрі Харкова.

Журналісти підрахували, що вартість активів, власниками яких тепер по суті є Оксана і Родіон Гайсинські, може становити близько 1,3 млрд гривень, кажуть в сюжеті.

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Водночас це може бути не вичерпний перелік майна, яке "отримали у спадок" родичі Кернеса.

До слова, у Полтаві продовжать судити покійного Геннадія Кернеса.

Про це повідомляють у прес-службі суду.

Чергове засідання Київського райсуду Полтави призначено на 7 квітня.

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Крім померлого мера, у справі про викрадення людини, тортури і загрозу вбивством проходять Віталій Блинник і Євген Смицький.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.