Покійний Геннадій Кернес залишив мільярдну "спадщину" своїм найближчим родичам

Величезна кількість об'єктів нерухомості в Харкові після смерті мера міста Геннадія Кернеса перейшла у власність його дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського, про це повідомляють у сюжеті Bihus.Info.

Серед нерухомості в "спадок" Гайсинським перейшла земля під найбільшими харківськими ринками, кафе і будівлями в історичному центрі Харкова.

Журналісти підрахували, що вартість активів, власниками яких тепер по суті є Оксана і Родіон Гайсинські, може становити близько 1,3 млрд гривень, кажуть в сюжеті.

Водночас це може бути не вичерпний перелік майна, яке "отримали у спадок" родичі Кернеса.

До слова, у Полтаві продовжать судити покійного Геннадія Кернеса.

Про це повідомляють у прес-службі суду.

Чергове засідання Київського райсуду Полтави призначено на 7 квітня.

Крім померлого мера, у справі про викрадення людини, тортури і загрозу вбивством проходять Віталій Блинник і Євген Смицький.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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