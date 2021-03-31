В Харківській області змінили розклад електричок

Так, внесено корективи в розклад приміських поїздів за маршрутом Люботин-Харків-Левада, передає "Status quo".

Частина електричок скасована, частина буде слідувати за зміненим маршрутом.

Зокрема, з 30 березня на два тижні скасовані приміські поїзди:

№6914 Люботин-Харків-Балашовський,

№6309 Харків-Пасажирський-Люботин,

№6915 Харків-Балашовський-Огульці.

При цьому електропоїзд №6919 Харків-Пасажирський – Огульці, який відправляється з Харкова о 17:30, з 30 березня курсуватиме за зміненим маршрутом через станцію Шпаківка.

Також ми писали, що жителі Балаклії скаржаться на запах газу.

30 березня "Харківгаз" отримав близько 100 аварійних викликів від жителів Балаклії і сіл Вербівка, Пришиб, Явір про запах газу в квартирах.

Перевірка частини заяв показала, що причина запаху не в витоку газу. Ймовірно, причиною запаху стало істотне збільшення концентрації одоранту в природний газ на газорозподільній станції "Балаклія".

"Природний газ не має запаху. Щоб можна було виявити витік газу по запаху, до нього додаються одорант", — пояснили в "Харківгазі".

На підприємстві попросили споживачів зберігати спокій.

"Незважаючи на відсутність масових витоків газу в Балаклії, всі аварійні виклики клієнтів компанії будуть повністю відпрацьовані", — сказано в повідомленні.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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