В Харківській області змінили розклад електричок
Так, внесено корективи в розклад приміських поїздів за маршрутом Люботин-Харків-Левада, передає "Status quo".
Частина електричок скасована, частина буде слідувати за зміненим маршрутом.
Зокрема, з 30 березня на два тижні скасовані приміські поїзди:
- №6914 Люботин-Харків-Балашовський,
- №6309 Харків-Пасажирський-Люботин,
- №6915 Харків-Балашовський-Огульці.
При цьому електропоїзд №6919 Харків-Пасажирський – Огульці, який відправляється з Харкова о 17:30, з 30 березня курсуватиме за зміненим маршрутом через станцію Шпаківка.
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Також ми писали, що жителі Балаклії скаржаться на запах газу.
30 березня "Харківгаз" отримав близько 100 аварійних викликів від жителів Балаклії і сіл Вербівка, Пришиб, Явір про запах газу в квартирах.
Перевірка частини заяв показала, що причина запаху не в витоку газу. Ймовірно, причиною запаху стало істотне збільшення концентрації одоранту в природний газ на газорозподільній станції "Балаклія".
"Природний газ не має запаху. Щоб можна було виявити витік газу по запаху, до нього додаються одорант", — пояснили в "Харківгазі".
На підприємстві попросили споживачів зберігати спокій.
"Незважаючи на відсутність масових витоків газу в Балаклії, всі аварійні виклики клієнтів компанії будуть повністю відпрацьовані", — сказано в повідомленні.
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