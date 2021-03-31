Під Харковом зупиняють громадський транспорт через "червону" зону карантину
У Люботині транспорт, починаючи з 30 березня, не курсує в період з 10.00 до 16.00. Все через те, що на території Люботинської територіальної громади введені обмеження червоної карантинної зони.
"Обмежено кількість перевезень пасажирів автомобільним транспортом міських маршрутів шляхом заборони перевезень з 10.00 до 16.00", -
Також на території громади заборонили роботу закладів громадського харчування (тільки на доставку або на винос), спортивних центрів і фітнес-залів, непродовольчих ринків, торгово-розважальних центрів. Закладам культури не можна приймати відвідувачів, накладено заборону на проведення масових заходів.
З пальця Ані Лорак зникла обручка від коханця, чим обернулося примирення з екс-чоловіком: "Відправна точка..."
Дженніфер Лопес в ковбойському капелюсі позбулася одягу, змусивши чоловіків нервувати: гарячі кадри
Мейхер після випробувань в" масці "зізналася, чому Данилко її розкусив: "Кисень майже не надходив..."
Підопічна Потапа Мішель Андраде без штанів вразила розміром свого "горішка": "Тут і зараз"
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
Дитячі садки працюють. Відвідувати школи дозволять тільки учням молодших класів.
Також ми писали, що від коронавірусу помер 11-річний хлопчик.
Дитина потрапила до лікарні 8 березня, за її життя боролися більше двох тижнів. Помер хлопчик 26 березня.
"Були діагностовані Covid - 19 і важка форма герпесовірусної інфекції", - повідомила Махота.
За даними головлікаря дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухаря, у хлопчика були коронавірус і герпетичний менінгоенцефаліт.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.