Під Харковом зупиняють громадський транспорт через "червону" зону карантину

У Люботині транспорт, починаючи з 30 березня, не курсує в період з 10.00 до 16.00. Все через те, що на території Люботинської територіальної громади введені обмеження червоної карантинної зони.

"Обмежено кількість перевезень пасажирів автомобільним транспортом міських маршрутів шляхом заборони перевезень з 10.00 до 16.00", - сказано у повідомленні міськради Люботина.

Також на території громади заборонили роботу закладів громадського харчування (тільки на доставку або на винос), спортивних центрів і фітнес-залів, непродовольчих ринків, торгово-розважальних центрів. Закладам культури не можна приймати відвідувачів, накладено заборону на проведення масових заходів.

Дитячі садки працюють. Відвідувати школи дозволять тільки учням молодших класів.

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Дитина потрапила до лікарні 8 березня, за її життя боролися більше двох тижнів. Помер хлопчик 26 березня.

"Були діагностовані Covid - 19 і важка форма герпесовірусної інфекції", - повідомила Махота.

За даними головлікаря дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухаря, у хлопчика були коронавірус і герпетичний менінгоенцефаліт.

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