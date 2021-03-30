В Харківській області хлопчик пішов з дому і не повернувся

У селищі Коломак в поліцію звернулася місцева мешканка і повідомила, що її син вранці пішов гуляти і не повернувся, повідомили в групі "Поліцейські офіцери громад в Харківській області".

Поліцейські встановили та опитали осіб, які могли знати, де він знаходиться.

Знайшли 16-річного хлопця за 30 км від будинку, в селі Олександрівка, його життю та здоров'ю загрози немає.

Також ми писали, що харків'янка померла від рідкісного захворювання.

Про це повідомляє місцевий лабораторний центр.

Напередодні жінка повернулася з Танзанії - там харків'янку покусали комарі, але вона не звернула на це увагу.

19 березня у пацієнтки проявилися перші ознаки хвороби: висока температура, головний біль і слабкість. Через чотири дні жінка звернулася до лікарні.

Лікарі шукали ознаки коронавірусу, але не звернули увагу на іншу недугу.

24 березня мешканку Харкова госпіталізували, проте врятувати її не вдалося.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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