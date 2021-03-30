Харків витратить понад 20 мільйонів на квіти

Про це повідомили в ХАЦ, посилаючись на сайт публічних закупівель"Прозорро".

СКП "Харківзеленбуд" уклало дві угоди про придбання розсади однорічних квітів на 22,26 млн.грн.

"Примітно, що "Харківзеленбуд" купує колеус за ціною 15,6 грн/шт.для порівняння це ж ТОВ "голландські троянди" в Маріуполь продають колеус вдвічі дешевше. У Кременчуці колеус темний і світлий ця ж фірма продає по 10,2 грн.тобто за ті ж однорічні квіти Харків платить більше, ніж інші міста", - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, що на Харківщині за добу вигоріло 28 га.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Основна причина таких пожеж-необережне поводження людей з вогнем.

За добу Харківські пожежники ліквідували 48 таких пожеж, вигоріло 28 га.

Найбільші пожежі сталися в Харківському районі, на околицях міста Південне і селища Докучаєвське.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.