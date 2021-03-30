Харьков потратит более 20 миллионов на цветы

Об этом сообщили в ХАЦ, ссылаясь на сайт публичных закупок “Прозорро”.

СКП “Харьковзеленстрой” заключило два соглашения о приобретении рассады однолетних цветов на 22,26 млн. грн.

“Примечательно, что “Харьковзеленстрой” покупает колеус по цене 15,6 грн/шт. Для сравнения это же ООО “Голландские розы” в Мариуполь продают колеус вдвое дешевле. В Кременчуге колеус темный и светлый эта же фирма продает по 10,2 грн./шт. То есть за те же однолетние цветы Харьков платит больше, чем другие города”, – говорится в сообщении.

Также мы писали, что на Харьковщине за сутки выгорело 28 га.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение людей с огнем.

За сутки Харьковские пожарные ликвидировали 48 таких пожаров, выгорело 28 га.

Наиболее крупные пожары произошли в Харьковском районе, на окраинах города Южное и поселка Докучаевское.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.