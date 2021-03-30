Деякі райони Харківської області перейшли до червоної зони

Як пише "Суспільне", про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

"Перетнули кордон міста Люботин та Богодухівська ОТГ, тому вже фактично п'ять громад на території області мають обмеження", - заявив Черняк.

Крім Люботина, показниками червоної зони відповідають Лозова, Шевченкове та Вовчанськ. Харків знаходиться в "помаранчевій " зоні.

Також ми писали, що харків'янка померла від рідкісного захворювання.

Про це повідомляє місцевий лабораторний центр.

Напередодні жінка повернулася з Танзанії - там харків'янку покусали комарі, але вона не звернула на це увагу.

19 березня у пацієнтки проявилися перші ознаки хвороби: висока температура, головний біль і слабкість. Через чотири дні жінка звернулася до лікарні.

Лікарі шукали ознаки коронавірусу, але не звернули увагу на іншу недугу.

24 березня мешканку Харкова госпіталізували, проте врятувати її не вдалося.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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