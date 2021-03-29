В Шевченківській громаді Харкова карантинні обмеження посилили 25 березня

За словами голова громади Валерія Приходько, діє заборона на масові заходи, продаж товарів промислової групи, дозволені тільки автобуси міжміського маршруту, внутрішні-заборонені.

"Міжміські маршрути працюють з умовою висадки на нашій території, але без продажу квитків на виїзд", - сказав Приходько.

У Харківській області двом громадам рекомендовано ввести карантин "червоної" зони.

Йдеться про Шевченківську (Куп'янський р-н) та Вовчанську (Чугуївський р-н) ОТГ.

Головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота повідомила "Суспільному", що в цих громадах перевищено два індикативні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 .

Схожу ситуацію слід очікувати і на Лозівщині.

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Відео бійки опублікували очевидці.

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