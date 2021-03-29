Пацієнтів з коронавірусом з Харкова доставляють до лікарень в області, а не в місті
Про це повідомила екс-радник голови Харківської обладміністрації, волонтер Наталія Попова.
"Перше. +1150 підтверджених. Спасибі ЦРЛ Куп'янськ за прийом пацієнтів з Харкова", - повідомила волонтер.
Важливо відзначити, що відстань від Харкова до Куп'янська становить понад 100 км.
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