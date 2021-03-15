В Харкові прогулявся босоніж напівголий чоловік

Відео опублікували очевидці в соцмережах. Людину з баклажками води в руках зняли очевидці.

"Батя як ялинка: взимку і влітку одним кольором", - іронічно підписав фото автор публікації.

Відзначимо, в понеділок і вівторок, 15 і 16 березня, в Харкові температура вночі від -3° морозу до +2° тепла, вдень +7... + 12° тепла.

Популярні новини зараз

Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."

Підопічна Потапа Мішель Андраде хвалилася схудлою фігурою у вузьких лосинах: "Маленька богиня"

Фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер в розрізі до стегна і прозорому декольте показала максимум форм: "Найчуттєвіша"

7-річну Машу Борисову поховали в рідному селі, трагічні кадри: "Зупинялися біля місць, де вона..."

Під Києвом загорівся літак, відомо про постраждалих: перші подробиці
Показати ще

Раніше ми писали, що через ускладнення коронавірусу помер харківський лікар

Про це повідомив анестезіолог інфекціонки Володимир Корсунов.
Завідувач відділенням вірусних гепатитів Харківської обласної інфекційної лікарні Дмитро Пеньков помер у суботу 13 березня.

"Вчора від ускладнень "корони" пішов у вічність ще один лікар, Дмитро Борисович Пеньков, щира, професійна людина. Світла йому пам'ять", - написав Корсунов.

Дмитро Пеньков пропрацював в інфекціонці 25 років, з 2014 року був завідувачем обласного спеціалізованого гепатологічного центру обласної інфекційної лікарні.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".