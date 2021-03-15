В Харкові прогулявся босоніж напівголий чоловік

Відео опублікували очевидці в соцмережах. Людину з баклажками води в руках зняли очевидці.

"Батя як ялинка: взимку і влітку одним кольором", - іронічно підписав фото автор публікації.

Відзначимо, в понеділок і вівторок, 15 і 16 березня, в Харкові температура вночі від -3° морозу до +2° тепла, вдень +7... + 12° тепла.

Раніше ми писали, що через ускладнення коронавірусу помер харківський лікар

Про це повідомив анестезіолог інфекціонки Володимир Корсунов.

Завідувач відділенням вірусних гепатитів Харківської обласної інфекційної лікарні Дмитро Пеньков помер у суботу 13 березня.

"Вчора від ускладнень "корони" пішов у вічність ще один лікар, Дмитро Борисович Пеньков, щира, професійна людина. Світла йому пам'ять", - написав Корсунов.

Дмитро Пеньков пропрацював в інфекціонці 25 років, з 2014 року був завідувачем обласного спеціалізованого гепатологічного центру обласної інфекційної лікарні.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".