На Харківщині з'явився нахабний злодій
Зловмисник пограбував 42-річну продавщицю місцевого магазину в селі Хотомля.
Жінка закривала магазин в кінці робочого дня і збиралася додому. Раптом ззаду підійшов чоловік, і вихопивши з рук потерпілої сумку і пакет з продуктами і втік.
Правоохоронці по гарячих слідах встановили особу нападника та його місцезнаходження. Зловмиснику загрожує до 4 років позбавлення волі.
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Раніше ми писали, що Харківській області рятувальники надали допомогу дитині.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про те, що дитина 2010 року народження наділа гайку на палець правої руки і вже не змогла зняти.
Рятувальники за допомогою підручних засобів звільнили палець дитини.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".