На Харківщині з'явився нахабний злодій

Зловмисник пограбував 42-річну продавщицю місцевого магазину в селі Хотомля.

Жінка закривала магазин в кінці робочого дня і збиралася додому. Раптом ззаду підійшов чоловік, і вихопивши з рук потерпілої сумку і пакет з продуктами і втік.

Правоохоронці по гарячих слідах встановили особу нападника та його місцезнаходження. Зловмиснику загрожує до 4 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що Харківській області рятувальники надали допомогу дитині.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що дитина 2010 року народження наділа гайку на палець правої руки і вже не змогла зняти.

Рятувальники за допомогою підручних засобів звільнили палець дитини.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".