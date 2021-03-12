В Харківській області зробити щеплення від вірусу зможуть не тільки медики
Про це повідомили в прес-службі ХОДА, передає "Status quo".
Тепер можна проводити щеплення не тільки медичним працівникам, а й залучати громадських і публічних діячів.
"З метою недопущення утилізації вакцини та раціонального її використання ми маємо право запрошувати публічних осіб, громадських діячів, працівників адміністрації, журналістів для того, щоб не утилізувати залишки вакцини. Нагадаю, у флаконі - 10 доз", - повідомили в ХОДА.
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Раніше ми писали, що Харківській області рятувальники надали допомогу дитині.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про те, що дитина 2010 року народження наділа гайку на палець правої руки і вже не змогла зняти.
Рятувальники за допомогою підручних засобів звільнили палець дитини.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".