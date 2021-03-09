В Харкові на пішохідному переході авто знесло двох дівчат
Вночі 9 березня в ДТП, яке сталося на проспекті Московському, постраждали 26-річна і 17-річна дівчата.
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Дівчата переходили проїжджу частину по пішохідному переходу, коли їх збив 20-річний водій автомобіля Suzuki.
В результаті ДТП обидві постраждалі у важкому стані доставлені в лікарню.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, світиться від щастя: "найкраща!"
Син легендарного Григорія Чапкіса показав свої київські "хороми", які кинув заради США: "Це безумство..."
Ведучий "Холостячки" Решетник з гордістю показав струнку дружину і трьох синів: "Всі такі красиві!"
Підопічна Потапа Мішель Андраде вразила новими експериментами із зовнішністю: "Схожа на..."
Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".