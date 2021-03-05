В Харкові виявили тіло жінки
Очевидці повідомили, що померла - молода жінка, місцева мешканка, її тіло і одяг були сильно забруднені брудом.
За інформацією відділу комунікації ГУНП в Харківській області, видимих ознак насильницької смерті на тілі померлої не виявили і направили для проведення судово-медичної експертизи.
Обставини події та причина смерті з'ясовуються.
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Раніше ми писали, в Харківській області люди почали частіше хворіти.
Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.
З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.
Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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