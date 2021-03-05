На території Харкова і області залишаються три не демонтовані пам'ятники Леніну

У Харкові досі залишаються не демонтованими два пам'ятники Леніну, ще один - в області, повідомляють активісти проекту "Декомунізація.Україна".

Вони опублікували оновлену карту, на якій вказані населені пункти, де ще залишаються пам'ятники Леніну.

Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.

Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.

Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.

За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.

В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".

Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.