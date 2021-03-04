В Харківській області спалах коронавірусу
Як
За 3 березня найбільше хворих - в Ізюмському (24) і Красноградському (18) районах - там справжній спалах вірусу, передає "Status quo".
Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.
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Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.
За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.
В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".
Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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