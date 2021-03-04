В Харківській області спалах коронавірусу

Як передають у Харківському обласному лабораторному центрі, за минулу добу в області підтверджено 443 випадки вірусу.

За 3 березня найбільше хворих - в Ізюмському (24) і Красноградському (18) районах - там справжній спалах вірусу, передає "Status quo".

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Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.

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Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.

Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.

За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.

коронавірус, лікарня, лікарі

В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".

Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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