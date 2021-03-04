Стало відомо, скільки медиків Харківській області прищепили від коронавірусу
Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.
За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.
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В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".
Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.
Раніше ми писали, що в Харківській області розповіли, скільки заробили жителі регіону в січні цього року.
Середня заробітна плата одного штатного працівника становила 10 364 гривні, що в 1,7 разів вище рівня мінімальної зарплати.
Якщо порівнювати з січнем минулого року, розмір середньої зарплати збільшився майже на 13 %.
Найбільш оплачуваною залишається сфера інформації та комунікації, середня зарплата там склала 26 623 гривні. У фінансовій та страховій діяльності-17 270 гривень.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сфері організації харчування - 6 345 гривень.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
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