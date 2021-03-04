Стало відомо, скільки медиків Харківській області прищепили від коронавірусу

Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.

Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.

За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.

В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".

Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.