На Салтівці автомобіль патрульних потрапив у ДТП
Про це повідомили в патрульній поліції.
Водій, керуючи автомобілем ВАЗ 21121, не врахував дорожніх умов і зіткнувся зі службовим автомобілем патрульних.
В результаті ДТП ніхто не постраждав, а на водія автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол.
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Раніше ми писали, в Харківській області люди почали частіше хворіти.
Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.
З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.
Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.